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Три області не відзвітували МОЗ про виплату 300% надбавок медикам – Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. В Україні три області не відзвітували про виконання доручення щодо виплати 300% посадових окладів за березень 2020 року медикам, які борються з COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Три області не відзвітували МОЗ про виплату 300% надбавок медикам – Степанов

“На цьому тижні я провів нараду з керівниками департаментів охорони здоров’я, були також присутні заступники голів ОДА, ми поставили завдання, що виплати всіх без виключення надбавок, цих 300% і відзвітування до кінця робочого дня п’ятниці, 8 травня. Яку інформацію ми отримали, на вчорашній день, по-перше не відзвітувалися три області — це Дніпропетровська, Київська та Херсонська області”, — сказав Степанов.

Також Степанов розповів про ситуацію з виплатами в Харківській області.

“По-друге по тих звітах, які ми побачили, я наведу приклад Харківської області, там проінформували про 17 медичних працівників, які у березні були зайняті лікуванням чотирьох хворих, загальна сума коштів, яка виплачена в якості доплат з бюджетів всіх рівнів 14 900 грн, або 870 грн кожному...Не краща ситуація відбувається й в інших областях, я можу запевнити всіх наших медичних працівників, що ця ситуація буде доведена до кінця, й всі без виключення медичні працівники, які повинні були отримати цю доплату, вони її отримають”, — розповів він.

Нагадаємо, до кінця 8 травня регіональні чиновники мали відзвітувати про виконання доручення щодо виплати 300% посадових окладів за березень 2020 року медикам, які борються з COVID-19.

Як повідомлялося, Шмигаль закликав голів ОДА провести розслідування через невиплати зарплат медикам.

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