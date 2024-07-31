Задержан мужчина, который подозревается в том, что травил свою сожительницу в Киеве в течение 3 месяцев, чтобы завладеть ее имуществом. После смерти женщины мужчина забрал ее автомобиль и около 20 000 долларов, ему грозит пожизненное заключение, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали

Дерзкое убийство в столице раскрыли следователи и оперативники Оболонского управления полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска столичного главка.

Мужчина прожил с женщиной около 15 лет, из которых последние три месяца травил ее химическими веществами, подсыпая в пищу и напитки. После смерти женщины, злоумышленник пытался присвоить ее квартиру, а когда это ему не удалось - забрал автомобиль погибшей и около 20 000 долларов и переехал в Волынскую область - сообщили в полиции Киева в соцсетях.

Указано, что столичные правоохранители задержали 67-летнего мужчину.

Во время обыска в квартире, как указано, следователи изъяли деньги, банковскую карту потерпевшей, ее автомобиль Suzuki, документы и пластиковую емкость с сыпучим веществом, которую направили на экспертизу.

Следователь сообщил задержанному о подозрении за совершение умышленного убийства из корыстных побуждений и незаконное завладение транспортным средством.

По ходатайству следователей суд избрал фигуранту меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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