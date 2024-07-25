Правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в убийстве общественного активиста, председателя профсоюза автоперевозчиков Днепра Михаила Тонконогого. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Правоохранители имя погибшего не называют, но по данным Суспільного речь идет о Михаиле Тонконогом.

23 июля в полицию поступило сообщение об исчезновении без вести 32-летнего мужчины, который уехал из дома на автомобиле Škoda Octavia. На следующий день его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в лесополосе возле одного из садовых товариществ Днепра.

22 июля фигуранты договорились о встрече с потерпевшим. Между ними возник конфликт, в результате которого двое мужчин застрелили общественного активиста. После содеянного оружие фигуранты выбросили в водоем, тело умершего закопали в лесополосе, а его авто отогнали в арендованный гараж - рассказали в полиции.

Задержаны двое мужчин: 39-летний житель с. Слобожанское и 23-летний днепрянин.

Обоим вручили уведомление о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Продолжаются следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств и мотивов преступления.

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