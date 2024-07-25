Причастному к убийству языковеда Ирины Фарион задержанному 18-летнему мужчине готовится сообщение о подозрении в умышленном убийстве, сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Сейчас при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры задержанному готовится сообщение о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения - говорится в сообщении.

Известно, что во время подготовки к преступлению 18-летний мужчина арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.

Установить его личность удалось по фото со смарт-камер видеонаблюдения. Его задержали в Днепре по месту жительства.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции во Львовской области при оперативном сопровождении СБУ.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержи в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.