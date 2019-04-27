Три человека погибли при обстреле во время рейда на Шри-Ланке

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107641 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111659 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114360 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115207 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143893 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115434 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140279 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144981 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130368 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130389 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Три человека погибли при обстреле во время рейда на Шри-Ланке

Три человека погибли при обстреле во время рейда на Шри-Ланке

Киев  •  УНН

 • 7513 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Два военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека пострадали при обстреле 26 апреля неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии Шри-Ланки во время рейдов по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников. О этом в субботу сообщил портал Newsfirst со ссылкой на представителя военных, передает УНН.

Перестрелка произошла в городе Калмунай на востоке страны. Позже в городе произошло три взрыва. Информация о погибших и пострадавших при взрывах пока не поступала.

Как сообщила в пятницу пресс-служба президента страны Майтрипалы Сирис, полиция Шри-Ланки начала в пятницу масштабную операцию по поиску террористов, причастных к организации серии взрывов в минувшее воскресенье. Глава государства распорядился провести обзор всех жилых зданий на Цейлоне. Представитель полиции, передает Newsfirst, в субботу информировал, что за минувшие сутки в ходе антитеррористических операций удалось задержать 20 человек.

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Напомним, по информации ланкийских местных изданий, в ходе операции, которую проводили силы правопорядка в городе Саммантураи, что на востоке Шри-Ланки, террористы устроили несколько взрывов, чтобы избежать ареста.

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