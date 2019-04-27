Три людини загинули при обстрілі під час рейду на Шрі-Ланці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Два військовослужбовців й один мирний житель загинули, ще три людини постраждали під час обстрілу 26 квітня невідомими співробітників поліції і солдатів національної армії Шрі-Ланки під час рейдів по виявленню підпільних майстернях з виготовлення поясів смертників. Про це в суботу повідомив портал Newsfirst з посиланням на представника військових, передає УНН.
Перестрілка сталася в місті Калмунай на сході країни. Пізніше в місті сталося три вибухи. Інформація про загиблих і постраждалих під час вибухів поки не надходила.
Як повідомила в п'ятницю прес-служба президента країни Майтріпали Сирис, поліція Шрі-Ланки початку в п'ятницю масштабну операцію з пошуку терористів, причетних до організації серії вибухів в минулу неділю. Глава держави розпорядився провести огляд всіх житлових будівель на Цейлоні. Представник поліції, передає Newsfirst, в суботу інформував, що за минулу добу в ході антитерористичних операцій вдалося затримати 20 осіб.
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Нагадаємо, за інформацією ланкійських місцевих видань, в ході операції, яку проводили сили правопорядку у місті Саммантураі, що на сході Шрі-Ланки, терористи влаштували кілька вибухів, щоб уникнути арешту.