Три людини загинули при обстрілі під час рейду на Шрі-Ланці

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Два військовослужбовців й один мирний житель загинули, ще три людини постраждали під час обстрілу 26 квітня невідомими співробітників поліції і солдатів національної армії Шрі-Ланки під час рейдів по виявленню підпільних майстернях з виготовлення поясів смертників. Про це в суботу повідомив портал Newsfirst з посиланням на представника військових, передає УНН.