Три человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье - ОВА
Киев • УНН
В ночь на 30 августа Запорожье подверглось вражеской атаке, в результате которой три человека получили ранения. Зафиксированы попадания в жилую застройку и пожары.
В ночь на 30 августа в результате вражеской атаки на Запорожье ранены три человека. Армия РФ обстреляла город различными видами вооружения, зафиксированы попадания в жилые кварталы. Вспыхнул пожар. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
По словам чиновника, россияне атаковали областной центр различными видами вооружения. Есть попадания в жилую застройку.
"Пожар, возникший в результате ударов, распространяется", - добавил он.
Напомним
В ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье по меньшей мере тремя БПЛА. В результате вражеской атаки разрушен частный дом.
Городские власти сообщили, что из-за российских ударов на нескольких улицах в Запорожье пропал свет.