Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 29496 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 132131 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 119272 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 73003 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 84084 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 54854 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 108110 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 73432 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 69555 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 163546 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Три человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье - ОВА

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В ночь на 30 августа Запорожье подверглось вражеской атаке, в результате которой три человека получили ранения. Зафиксированы попадания в жилую застройку и пожары.

Три человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье - ОВА

В ночь на 30 августа в результате вражеской атаки на Запорожье ранены три человека. Армия РФ обстреляла город различными видами вооружения, зафиксированы попадания в жилые кварталы. Вспыхнул пожар. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Три человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье

- сообщил Федоров в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, россияне атаковали областной центр различными видами вооружения. Есть попадания в жилую застройку.

Есть попадания в жилую застройку

- отметил глава Запорожской ОВА.

"Пожар, возникший в результате ударов, распространяется", - добавил он.

Напомним

В ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье по меньшей мере тремя БПЛА. В результате вражеской атаки разрушен частный дом.

Городские власти сообщили, что из-за российских ударов на нескольких улицах в Запорожье пропал свет.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Иван Федоров
Запорожье