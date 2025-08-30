Три человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье - ОВА

В ночь на 30 августа в результате вражеской атаки на Запорожье ранены три человека. Армия РФ обстреляла город различными видами вооружения, зафиксированы попадания в жилые кварталы. Вспыхнул пожар. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

