$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 29507 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 132159 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 119285 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 73011 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 84091 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 54857 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 108115 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 73432 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 69557 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 163547 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Троє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя - ОВА

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У ніч на 30 серпня Запоріжжя зазнало ворожої атаки, внаслідок якої троє людей отримали поранення. Зафіксовані влучання у житлову забудову та пожежі.

Троє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя - ОВА

У ніч проти 30 серпня унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено трьох людей. Армія рф обстріляла місто різними видами озброєння, зафіксовані влучання у житлові квартали. Спалахнула пожежа. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.  

Троє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя

- повідомив Федоров у своєму Telegram-каналі.

За словами чиновника, росіяни атакували обласний центр різними видами озброєння. Є влучання в житлову забудову.

Є влучання в житлову забудову

- зазначив очільник Запорізької ОВА.

"Пожежа, яка виникла внаслідок ударів, поширюється", - додав він.

Нагадаємо

У ніч проти 30 серпня росіяни атакували Запоріжжя щонайменше трьома БпЛА. Внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок. 

Міська влада повідомила, що через російські удари на кількох вулицях у Запоріжжі зникло світло. 

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Іван Федоров
Запоріжжя