Троє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя - ОВА
Київ • УНН
У ніч на 30 серпня Запоріжжя зазнало ворожої атаки, внаслідок якої троє людей отримали поранення. Зафіксовані влучання у житлову забудову та пожежі.
У ніч проти 30 серпня унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено трьох людей. Армія рф обстріляла місто різними видами озброєння, зафіксовані влучання у житлові квартали. Спалахнула пожежа. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
За словами чиновника, росіяни атакували обласний центр різними видами озброєння. Є влучання в житлову забудову.
"Пожежа, яка виникла внаслідок ударів, поширюється", - додав він.
Нагадаємо
У ніч проти 30 серпня росіяни атакували Запоріжжя щонайменше трьома БпЛА. Внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок.
Міська влада повідомила, що через російські удари на кількох вулицях у Запоріжжі зникло світло.