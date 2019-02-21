Три аграрные компании вытянули из бюджета 14 млрд грн возмещения НДС

В частности, компания "Кернел" получила 6,7 млрд грн, "Нибулон" - 3,9 млрд грн, "Сантрейд" - 3,4 млрд грн.

Дискуссии о целесообразности возвращения бюджетного НДС аграриям идут не первый год. Эксперты сходятся во мнении, что такая система имеет больше минусов, чем плюсов. Она не стимулирует аграриев переходить на производство продукции с высокой добавленной стоимостью, а затем удерживает страну в статусе сырьевого придатка ЕС. Ведь экспортировать сырье и получать "быстрое" возмещения НДС значительно легче, чем запустить цепь производства товаров с добавленной стоимостью.

"В аграрном секторе, как и в промышленном, Украина остается сырьевым государством, экспортирует в основном сырье, из которого уже в той стране, куда оно экспортируется, конечные производители изготавливают продукцию.

Это говорит о том, что мы внутри страны формируем минимум добавленной стоимости, минимум рабочих мест, минимум уплаты налогов в бюджеты всех уровней, а все это переносим в страну экспорта нашего сырья", - говорит экономический эксперт Андрей Новак.

Более того, на возвращении экспортного НДС наживаются трейдеры. Так, Единый реестр судебных решений содержит данные о ряде уголовных дел, в которых фигурируют аграрии, которые обогащаются на незаконном экспорте сельскохозяйственной продукции.

В Верховной Раде констатируют - Украина никогда не потеряет статус сырьевого придатка при существующей модели возврата бюджетного НДС.

"С одной стороны экспорт зерновых - это поступления валюты в страну. С другой - это путь в обратном направлении от прироста производства продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорит член налогового комитета ВР, народный депутат Михаил Головко.

"С другой стороны имеют место теневые схемы в части фиктивного начисления налогового кредита, после чего люди, которые к этому отношения не имеют, получали НДС", - продолжает нардеп.

Получается, что полностью отказать аграриям в возмещении НДС не уместно, несколько изменить модель финансирования экспортеров - второй год не ко времени.

Между тем Совет по экспорту продовольствия (UFEB) сообщает, что экспорт сырья в 2018 году вырос на 8,3% до 10,4 млрд долл. Зато экспорт продукции с добавленной стоимостью упал на 3,3% до 5,7 млрд долл.