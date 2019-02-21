Три аграрні компанії витягнули з бюджету 14 млрд грн відшкодування ПДВ

Зокрема, компанія "Кернел" отримала 6,7 млрд грн, "Нібулон" - 3,9 млрд грн, "Сантрейд" - 3,4 млрд грн.

Дискусії щодо доцільності повернення бюджетного ПДВ аграріям точаться не перший рік. Експерти сходяться у думці, що така система має більше мінусів, аніж плюсів. Вона не стимулює аграріїв переходити на виробництво продукції із доданою вартістю, а відтак утримує країну у статусі сировинного придатку ЄС. Адже експортувати сировину і отримувати “швидке” відшкодування ПДВ значно легше, аніж запустити ланцюг виробництва товарів з доданою вартістю.

"В аграрному секторі, як і в промисловому, Україна залишається сировинною державою, експортує в основному сировину, з якою вже у тій країні, куди воно експортується, кінцеві виробники виготовляють продукцію.

Це говорить про те, що ми всередині країни формуємо мінімум доданої вартості, мінімум робочих місць, мінімум сплати податків до бюджетів усіх рівнів, а все це переносимо в країну експорту нашої сировини", - говорить економічний експерт Андрій Новак.

Більше того, на поверненні експортного ПДВ наживаються трейдери. Так, Єдиний реєстр судових рішень містить дані про низку кримінальних справ, в яких фігурують аграрії, що збагачуються на незаконному експорті сільськогосподарської продукції.

У Верховній раді констатують - Україна ніколи не втратить статус сировинного придатку за існуючої моделі повернення бюджетного ПДВ.

"З одного боку експортування зернових - це надходження валюти в країну. З іншого - це шлях у зворотному напрямку від приросту виробництва продукції із доданою вартістю", - каже член податкового комітету ВР, народний депутат Михайло Головко.

"З іншого боку мають місце тіньові схеми в частині фіктивного нарахування податкового кредиту, після чого люди, які до цього відношення не мають, отримували ПДВ", - продовжує нардеп.

Виходить, що повністю відмовити аграріям у відшкодуванні ПДВ не доречно, дещо змінити модель фінансування експортерів - другий рік не на часі.

Тим часом Рада з питань експорту продовольства (UFEB) повідомляє, що експорт сировини у 2018 році зріс на 8,3% до 10,4 млрд дол. Натомість експорт продукції з доданою вартістю впав на 3,3% до 5,7 млрд дол.