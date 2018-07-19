"Кернел" запідозрили у відмиванні коштів за незаконний експорт сільгосппродукції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Найбільший виробник соняшникової олії "Кернел групп" фігурує у кримінальному провадженні за фактом незаконного експорту сільськогосподарської продукції та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.
Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 42017000000001712 від 25 травня 2017 року. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГПУ.
За даними реєстру, фігуранти кримінального провадження створили злочинну організацію, діяльність якої полягала у систематичному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та подальшій легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄБРР припинив співпрацю з “Кернел”
“Злочинна діяльність вказаних осіб здійснюється на території м.Києва, Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонах України та пов’язана з незаконним експортом сільськогосподарської продукції невстановленого походження без нарахування та сплати передбачених законом податків, зборів та інших обов’язкових платежів”, — йдеться в ухвалі суду.
Повідомляється, що для реалізації своїх цілей злочинці створили низку підприємств із ознаками фіктивності. За результатами встановлених порушень підприємствам було донараховано податків на загальну суму понад 350 млн грн.
Нагадаємо, “Кернел” не увійшов до списку найбільших платників податків, проте за перші півроку 2018 року отримав з бюджету понад 3 млрд грн відшкодування ПДВ. Співвласник компанії — народний депутат, член Комітету ВР з питань податкової політики Віталій Хомутиннік.