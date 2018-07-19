"Кернел" запідозрили у відмиванні коштів за незаконний експорт сільгосппродукції

ukru
Ексклюзив
17:08 • 49142 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 98268 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 95252 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 122327 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 101136 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 118516 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 159224 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189810 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 293042 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167240 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.8 м/с
82 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 46534 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 47342 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 49680 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 45256 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 69910 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 122324 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 162545 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 293042 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 223379 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 249692 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 27619 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 50568 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 55518 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 53956 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68197 перегляди
Актуальне
"Кернел" запідозрили у відмиванні коштів за незаконний експорт сільгосппродукції

"Кернел" запідозрили у відмиванні коштів за незаконний експорт сільгосппродукції

Київ • УНН

 • 22976 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Найбільший виробник соняшникової олії "Кернел групп" фігурує у кримінальному провадженні за фактом незаконного експорту сільськогосподарської продукції та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.

Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 42017000000001712 від 25 травня 2017 року. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГПУ.

За даними реєстру, фігуранти кримінального провадження створили злочинну організацію, діяльність якої полягала у систематичному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та подальшій легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄБРР припинив співпрацю з “Кернел”

“Злочинна діяльність вказаних осіб здійснюється на території м.Києва, Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонах України та пов’язана з незаконним експортом сільськогосподарської продукції невстановленого походження без нарахування та сплати передбачених законом податків, зборів та інших обов’язкових платежів”, — йдеться в ухвалі суду.

Повідомляється, що для реалізації своїх цілей злочинці створили низку підприємств із ознаками фіктивності. За результатами встановлених порушень підприємствам було донараховано податків на загальну суму понад 350 млн грн.

Нагадаємо, “Кернел” не увійшов до списку найбільших платників податків, проте за перші півроку 2018 року отримав з бюджету понад 3 млрд грн відшкодування ПДВ. Співвласник компанії — народний депутат, член Комітету ВР з питань податкової політики Віталій Хомутиннік.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.56
Bitcoin
$87,759.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.05
Ethereum
$2,063.42