"Кернел" заподозрили в отмывании денег за незаконный экспорт сельхозпродукции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Крупнейший производитель подсолнечного масла "Кернел групп" фигурирует в уголовном производстве по факту незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.
Речь идет об уголовном производства №42017000000001712 от 25 мая 2017 года. Досудебное расследование осуществляют следователи ГПУ.
По данным реестра, фигуранты уголовного производства создали преступную организацию, деятельность которой заключалась в систематическом уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и дальнейшей легализации денежных средств, добытых преступным путем.
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“Преступная деятельность указанных лиц осуществляется на территории Киева, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской областей и других регионах Украины и связанная с незаконным экспортом сельскохозяйственной продукции неустановленного происхождения без начисления и уплаты предусмотренных законом налогов, сборов и других обязательных платежей”, — говорится в постановлении суда.
Сообщается, что для реализации своих целей преступники создали ряд предприятий с признаками фиктивности. По результатам выявленных нарушений предприятиям было доначислено налогов на общую сумму более 350 млн грн.
Напомним, “Кернел” не вошел в список крупнейших налогоплательщиков, однако за первые полгода 2018 года получил из бюджета более 3 млрд грн возмещения НДС. Совладелец компании — народный депутат, член Комитета ВР по вопросам налоговой политики Виталий Хомутынник.