Треть миллиона человек находятся в зоне паводков на юге Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. По меньшей мере, 354 785 человек находятся в зоне наводнений в Гуанси-Чжуанском автономном районе (Южный Китай). Паводки затронули девять городов, 30 районов и уездов автономного района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Ранее местное управление МЧС сообщило о семи жертвах наводнения. По состоянию на вторник, в зоне бедствия находилось около 196 тысяч жителей, 8,8 тысяч были эвакуированы.
По данным на вечер среды из зоны бедствия были переселены 48 тысяч жителей.
В результате паводков, движение на 11 участках семи автомагистралей национального значения, проходящих по территории автономного района, было приостановлено. Свыше 23 тыс. га посевных площадей были повреждены. Прямой экономических ущерб оценивается в 1,14 млрд юаней (порядка 165 млн долларов).
Сильные ливни обрушились на Гуанси-Чжуанский автономный район КНР 25 мая, а обильные осадки привели к наводнениям в ряде регионов.
Напомним, что шесть человек погибли, еще двое пострадали в результате внезапного наводнения, которое обрушилось на деревню в провинции Гуандун на юге Китая.