Повінь в Китаї забрала життя 6 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Встановлено, що шестеро людей загинули, ще двоє постраждали в результаті раптової повені, яка обрушилася в понеділок вночі на село в провінції Гуандун на півдні Китаю. Про це повідомила сьогодні місцева влада, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
За даними міського управління з надзвичайних ситуацій, викликана дощами повінь обрушилася в понеділок близько 21:00 на селище Цзітянь Ляншань-Чжуан-Яоского автономного округу в місті Цін'юань.
Після отримання повідомлень від тих, які вижили, влада округу направила рятувальників до місця події і знайшла тіла 4 осіб близько 23:00.
Пошуки ще двох зниклих тривали до ранку середи, коли обидва потерпілих були знайдені мертвими.
За підсумками геологічної зйомки, на провінційній станції моніторингу геологічного середовища підтвердили, що інцидент відноситься до стихійного лиха.
Як повідомляв УНН, більше 30 людей загинули при повенях в Індонезії .