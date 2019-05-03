Повінь в Китаї забрала життя 6 людей

КИЇВ. 3 травня. УНН. Встановлено, що шестеро людей загинули, ще двоє постраждали в результаті раптової повені, яка обрушилася в понеділок вночі на село в провінції Гуандун на півдні Китаю. Про це повідомила сьогодні місцева влада, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.