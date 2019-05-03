Наводнение в Китае забрало жизни 6 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Установлено, что шесть человек погибли, еще двое пострадали в результате внезапного наводнения, которое обрушилось в понедельник ночью на деревню в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщили сегодня местные власти, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По данным городского управления по чрезвычайным ситуациям, вызванное дождями наводнение обрушилось в понедельник около 21:00 на поселок Цзитянь Ляншань-Чжуан-Яоского автономного округа в городе Цинъюань.
После получения сообщений от выживших, власти округа направили спасателей к месту происшествия и нашли тела 4 человек около 23:00.
Поиски еще двух пропавших продолжались до утра среды, когда оба пострадавших были найдены мертвыми.
По итогам геологической съемки, на провинциальной станции мониторинга геологической среды подтвердили, что инцидент относится к стихийному бедствию.
Как сообщал УНН, более 30 человек погибли при наводнениях в Индонезии.