Наводнение в Китае забрало жизни 6 человек

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 66425 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 94244 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101834 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103689 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127055 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112639 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138474 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144761 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130202 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130268 просмотра

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Наводнение в Китае забрало жизни 6 человек

Наводнение в Китае забрало жизни 6 человек

Киев  •  УНН

 • 9639 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Установлено, что шесть человек погибли, еще двое пострадали в результате внезапного наводнения, которое обрушилось в понедельник ночью на деревню в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщили сегодня местные власти, передает УНН со ссылкой на Синьхуа. 

По данным городского управления по чрезвычайным ситуациям, вызванное дождями наводнение обрушилось в понедельник около 21:00 на поселок Цзитянь Ляншань-Чжуан-Яоского автономного округа в городе Цинъюань.

После получения сообщений от выживших, власти округа направили спасателей к месту происшествия и нашли тела 4 человек около 23:00.

Поиски еще двух пропавших продолжались до утра среды, когда оба пострадавших были найдены мертвыми.

По итогам геологической съемки, на провинциальной станции мониторинга геологической среды подтвердили, что инцидент относится к стихийному бедствию.

Как сообщал УНН, более 30 человек погибли при наводнениях в Индонезии

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