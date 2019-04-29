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Более 30 человек погибли при наводнениях в Индонезии

Более 30 человек погибли при наводнениях в Индонезии

Киев  •  УНН

 • 12107 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Более 30 человек погибли в Индонезии в результате наводнений и оползней, которые стали следствием тропических ливней, прошедших в предыдущие несколько дней. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление местных властей, передает УНН.

Как отметил представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, "на данный момент погиб 31 человек, 13 жителей до сих пор считаются пропавшими без вести".

Ранее сообщалось, что во время наводнений погибло примерно 20 человек.

Из наиболее пострадавших зон стихийного бедствия, в частности, провинции Бенкулу, было эвакуировано около 12 тысяч местных жителей. Значительный материальный ущерб нанесен сотням жилых домов и хозяйственных построек, разрушено или повреждено несколько десятков мостов и дорог.

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Отмечается, что уровень воды постепенно идет на спад, однако в случае возобновления сильных осадков возможны новые оползни и наводнения.

Напомним, в первой половине апреля сообщалось, что в индонезийской провинции Западная Ява, где на тот момент уже неделю не прекращались муссонные дожди, от селе и наводнений пострадало уже более 24 тысяч человек.

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