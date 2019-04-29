Близько 20 людей загинули при повенях в Індонезії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Майже 20 людей загинули в Індонезії в результаті повеней і зсувів, які стали наслідком минулих в минулі кілька днів тропічних злив. Про це в понеділок повідомило Agence France-Presse з посиланням на заяву місцевої влади, передає УНН.
Як зазначив представник національного агентства по боротьбі зі стихійними лихами Сутопо Нагрохо, "щонайменше 17 людей загинули і дев'ять досі вважаються зниклими без вести". За його словами, наведене число жертв не остаточне, і воно може зрости ".
Раніше повідомлялося про 10 загиблих і восьми зниклих без вести індонезійців.
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З найбільш постраждалих зон стихійного лиха, зокрема, провінції Бенкулу, було евакуйовано близько 12 тис. місцевих жителів. Значних матеріальних збитків завдано сотням житлових будинків і господарських будівель, зруйновано або пошкоджено кілька десятків мостів і доріг.
Відзначається, що рівень води поступово йде на спад, проте в разі відновлення сильних опадів можливі нові зсуви і повені.
Нагадаємо, в першій половині квітня повідомлялось, що в індонезійській провінції Західна Ява, де на той момент вже тиждень не припинялись мусонні дощі, від селі і повеней постраждало вже понад 24 тисяч чоловік.