Близько 20 людей загинули при повенях в Індонезії

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Майже 20 людей загинули в Індонезії в результаті повеней і зсувів, які стали наслідком минулих в минулі кілька днів тропічних злив. Про це в понеділок повідомило Agence France-Presse з посиланням на заяву місцевої влади, передає УНН.