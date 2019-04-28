В Індонезії померли понад 270 працівників виборчих комісій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Індонезії під час виборів та протягом подальших 10 днів підрахунку голосів, через перевтому померли 272 співробітники виборчих комісій. Ще 1878 працівників захворіли. Про це повідомив у неділю, 28 квітня, речник центральної виборчої комісії, передає УНН з посиланням на DW.
Так, вибори, які відбулись у країні 17 квітня, вважаються "найскладнішими в світі". Вони відбулись мирно, але були дуже масовими. Участь у них взяли 80 відсотків з 193 мільйонів виборців, які одночасно обирали президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також членів регіональних і місцевих законодавчих органів.
Кожен з виборців мав заповнити по п'ять бюлетенів на 800 тисячах виборчих дільниць. Співробітники виборчих комісій мали підраховувати голоси в бюлетенях вручну.
Міністерство охорони здоров'я Індонезії закликало медичні заклади надавати максимальну допомогу хворим працівникам комісій, а міністерство фінансів працює над виділенням компенсацій родинам померлих.
Центральна виборча комісія країни потрапила під вогонь критики через загибель співробітників.
"Комісія не є розсудливою в управлінні завантаженням персоналу", - заявив заступник голови передвиборчої кампанії опозиційного кандидата в президенти Прабово Субіанто Ахмад Музані.
Як повідомляв УНН, за даними екзит-полів, на виборах президента в Індонезії, які відбулися у середу, 17 квітня, найбільшу кількість голосів набирає чинний президент країни Джоко Відодо. Виборча комісія оголосить остаточні результати 22 травня.