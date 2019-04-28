В Індонезії померли понад 270 працівників виборчих комісій

КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Індонезії під час виборів та протягом подальших 10 днів підрахунку голосів, через перевтому померли 272 співробітники виборчих комісій. Ще 1878 працівників захворіли. Про це повідомив у неділю, 28 квітня, речник центральної виборчої комісії, передає УНН з посиланням на DW.