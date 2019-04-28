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В Индонезии скончались более 270 работников избирательных комиссий

В Индонезии скончались более 270 работников избирательных комиссий

Киев  •  УНН

 • 9894 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Индонезии во время выборов и в течение последующих 10 дней подсчета голосов, из-за переутомления умерли 272 сотрудника избирательных комиссий. Еще 1878 работников заболели. Об этом сообщил в воскресенье, 28 апреля, пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии, передает УНН со ссылкой на DW.

Так, выборы, которые состоялись в стране 17 апреля, считаются "самыми сложными в мире". Они состоялись мирно, но были очень массовыми. Участие в них приняли 80 процентов из 193 миллионов избирателей, одновременно выбирали президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, а также членов региональных и местных законодательных органов.

Каждый из избирателей должен был заполнить по пять бюллетеней на 800 тысячах избирательных участков. Сотрудники избирательных комиссий должны подсчитывать голоса в бюллетенях вручную.

Министерство здравоохранения Индонезии призвало медицинские учреждения оказывать максимальную помощь больным работникам комиссий, а министерство финансов работает над выделением компенсаций семьям погибших.

Центральная избирательная комиссия страны попала под огонь критики из-за гибели сотрудников.

"Комиссия не является благоразумной в управлении загрузкой персонала", - заявил заместитель председателя предвыборной кампании оппозиционного кандидата в президенты Прабово Субианто Ахмад Музанемо.

Как сообщал УНН, по данным экзит-полов, на выборах президента в Индонезии, которые состоялись в среду, 17 апреля, наибольшее количество голосов набирает действующий президент страны Джоко Видодо. Избирательная комиссия объявит окончательные результаты 22 мая.

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