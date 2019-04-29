Понад 30 людей загинули при повенях в Індонезії

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Понад 30 осіб загинули в Індонезії в результаті повеней і зсувів, які стали наслідком тропічних злив, що пройшли в минулі кілька днів. Про це в понеділок повідомило агентство "Сіньхуа" з посиланням на заяву місцевої влади, передає УНН.