Третина мільйона людей перебувають в зоні паводків на півдні Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Щонайменше, 354 785 осіб перебувають в зоні повеней в Гуансі-Чжуанському автономному районі (Південний Китай). Паводки торкнулися дев'ять міст, 30 районів і повітів автономного району. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "Сіньхуа".
Раніше місцеве управління МНС повідомило про сім жертв повені. Станом на вівторок, в зоні лиха знаходилося близько 196 тисяч жителів, 8,8 тисячі були евакуйовані.
За даними на вечір середи із зони лиха були переселені 48 тисяч жителів.
В результаті паводків, рух на 11 ділянках семи автомагістралей національного значення, що проходять по території автономного району, було призупинено. Понад 23 тис. га посівних площ були пошкоджені. Прямі економічні збитки оцінюються в 1,14 млрд юанів (близько 165 млн доларів).
Сильні зливи обрушилися на Гуансі-Чжуанський автономний район КНР 25 травня, а рясні опади призвели до повеней у низці регіонів.
Нагадаємо, що шестеро людей загинули, ще двоє постраждали в результаті раптової повені, яка обрушилася на село в провінції Гуандун на півдні Китаю.