Третий уровень защиты не реализован ни на одном из объектов Укрэнерго

Третий уровень защиты объектов энергетической инфраструктуры НЭК "Укрэнерго" не реализован ни на одном из объектов. Об этом заявил председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко во время пресс-конференции, передает УНН.

Третий уровень защиты не реализован ни на одном объекте. На одном из наших объектов мы реализовали уровень защиты 2+, когда мы спрятали под землю все системы управления и на подстанциях. Это очень уязвимое оборудование, которое довольно долго восстанавливать. Мы начали масштабировать это по другим нашим подстанциям - сказал Зайченко.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть вопросы по защите энергообъектов Киева, в частности ТЭЦ-5 и 6.