Третій рівень захисту не реалізований на жодному з об’єктів Укренерго

Третій рівень захисту об'єктів енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" не реалізований на жодному з об’єктів. Про це заявив голова правління Укренерго Віталій Зайченко під час пресконференції, передає УНН.

Третій рівень захисту не реалізований на жодному об’єкті. На одному з наших об’єктів ми реалізували рівень захисту 2+, коли ми заховали під землю всі системи керування і на підстанціях. Це дуже вразливе обладнання, яке досить довго відновлювати. Ми почали масштабувати це по іншим нашим підстанціям - сказав Зайченко.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є питання щодо захисту енергооб’єктів Києва, зокрема ТЕЦ-5 та 6.