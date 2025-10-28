Третій рівень захисту не реалізований на жодному з об’єктів Укренерго
Київ • УНН
Голова правління Укренерго Віталій Зайченко повідомив, що третій рівень захисту не реалізований на жодному об'єкті компанії. На одному з об'єктів впроваджено рівень захисту 2+, що передбачає приховання систем керування під землею.
Третій рівень захисту об'єктів енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" не реалізований на жодному з об’єктів. Про це заявив голова правління Укренерго Віталій Зайченко під час пресконференції, передає УНН.
Третій рівень захисту не реалізований на жодному об’єкті. На одному з наших об’єктів ми реалізували рівень захисту 2+, коли ми заховали під землю всі системи керування і на підстанціях. Це дуже вразливе обладнання, яке досить довго відновлювати. Ми почали масштабувати це по іншим нашим підстанціям
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що є питання щодо захисту енергооб’єктів Києва, зокрема ТЕЦ-5 та 6.