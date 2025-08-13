Третий армейский корпус Билецкого держит львиную долю фронта - Малюк

Третий армейский корпус под командованием полковника Андрея Билецкого сегодня отвечает за львиную долю фронта. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сказал в интервью проекту "Мы – Украина", пишет УНН.

Детали

Он заявил, что креативный подход Билецкого к командованию ценят главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский. "И собственно мы это увидели и поддержали, и Андрей Евгеньевич имеет возможность теперь это реализовывать уже в пределах непосредственно армейского корпуса", – добавил глава СБУ.

Он отметил подход Билецкого к планированию и ведению боя, рекрутингу, работе с личным составом, с семьями погибших. "Он [Андрей Билецкий] поименно знает большинство тех ребят его, которые погибли", – сказал глава СБУ.

Высокий уровень освоения современных IT-технологий и инженерии позволяет корпусу проводить эффективные дроново-штурмовые операции.