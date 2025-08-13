Третій армійський корпус Білецького тримає левову частку фронту - Малюк

Третій армійський корпус під командуванням полковника Андрія Білецького сьогодні відповідає за левову частку фронту. Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк сказав в інтервʼю проєкту "Ми – Україна", пише УНН.

Деталі

Він заявив, що креативний підхід Білецького до командування цінують головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і президент України Володимир Зеленський. "І власне ми це побачили і підтримали, і Андрій Євгенійович має можливість тепер це реалізовувати уже в межах безпосередньо армійського корпусу", – додав голова СБУ.

Він відзначив підхід Білецького до планування і ведення бою, рекрутингу, роботи з особовим складом, з сім'ями загиблих. "Він [Андрій Білецький] поіменно знає більшість тих хлопців його, які загинули", – сказав голова СБУ,.

Високий рівень опанування сучасних IT-технологій та інженерії дозволяє корпусу проводити ефективні дроново-штурмові операції.