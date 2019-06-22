Тренер непобедимого американца пообещал уйти из бокса в случае фиаско от Ломаченко

"Ломаченко говорил, что у нас должен быть пояс. У нас будет титул и послушаем, что он скажет на это. Мы объединим все четыре пояса. Мы не готовы к бою с Ломаченко? Вы в своем уме. Думаю, это будет наиболее легкий бой, который у нас был. Не вижу, чтобы он прошел четыре-пять раундов против нас. Клянусь богом, я не вижу этого. Мы не проиграем. Мы не проигрываем 56-57-килограммовому боксеру. Я уйду из бокса, если мы проигрываем этому парню. Если бы вы только видели, что Теофимо может делать - Ломаченко и рядом не стоит. Не удивлюсь, если Ломаченко испугается боя и спуститься во второй полулегкий вес", - подчеркнул тренер боксера.

Напомним, что Лопес называл варианты победы над Ломаченко.

Как сообщал УНН, Ломаченко пообещал, что Лопес ответит за каждое слово в их возможном поединке.