Непереможний американець заявив про способи перемоги над Ломаченком

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Представник боксу США Теофімо Лопес розповів про можливі потенціальні бої серед яких і український чемпіон світу Василь Ломаченко, повідомляє УНН з посиланням на "BoxingScene".

“Ми з нетерпінням чекаємо бою за звання чемпіона світу. У кого є титул чемпіона світу? У Василя Ломаченка, Річарда Коммі і Майкі Гарсії. Ми тут, щоб битися з чемпіонами світу. Ми тут, щоб виграти титул чемпіона світу. І неважливо, у кого доведеться його забрати”, — заявив Лопес.

На думку американця Ломаченко демонструє одноманітний бокс.

“Я відчуваю, що Ломаченко робить одне і те ж, коли справа доходить до роботи ногами і переміщення з одного боку в бік. Є три або чотири різних способи перемогти Ломаченко”, — додав спортсмен.

Нагадаємо, що раніше Лопес критикував та обізвав Ломаченка.

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