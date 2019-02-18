Непереможний американець заявив про способи перемоги над Ломаченком

“Ми з нетерпінням чекаємо бою за звання чемпіона світу. У кого є титул чемпіона світу? У Василя Ломаченка, Річарда Коммі і Майкі Гарсії. Ми тут, щоб битися з чемпіонами світу. Ми тут, щоб виграти титул чемпіона світу. І неважливо, у кого доведеться його забрати”, — заявив Лопес.

На думку американця Ломаченко демонструє одноманітний бокс.

“Я відчуваю, що Ломаченко робить одне і те ж, коли справа доходить до роботи ногами і переміщення з одного боку в бік. Є три або чотири різних способи перемогти Ломаченко”, — додав спортсмен.

Нагадаємо, що раніше Лопес критикував та обізвав Ломаченка.