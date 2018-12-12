Непереможний американець обізвав та розкритикував Ломаченка у бою з Педрасою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. 21-річний американський боєць легкої вагової категорії Теофімо Лопес (11 виграшів 9 з яких КО і жодної поразки) негативно оцінив виступ українця Василя Ломаченка у бою з пуерторіканцем Хосе Педрасою, повідомляє УНН з посиланням на "Boxingtalk".
“У бою з Педрасою Ломаченко виглядав, як „шматок лайна“. Він виглядав дуже старим. Нехай йому всього 30 років, але про себе дає знати кількість боїв, а також недавня операція. Одним словом, він вже починає „розвалюватися, розсипатися на шматки“. Адже він навіть не зумів зупинити Педрасу. Незважаючи на те, що Педраса — не габаритний боєць, не заслуговує навіть битися в легкій вазі”, — таку думку висловив Лопес.
Відзначимо, що у поєдинку з Педрасою українець вперше за останніх 9-ть боїв не зумів перемогти опонента достроково, а тільки за суддівськими записками.