Непобедимый американец обозвал и раскритиковал Ломаченко в бою с Педрасу

"В бою с Педрасу Ломаченко выглядел, как "кусок дерьма". Он выглядел очень старым. Пусть ему всего 30 лет, но о себе дает знать количество боев, а также недавняя операция. Одним словом, он уже начинает "разваливаться, рассыпаться на куски". Ведь он даже не сумел остановить Педрасу. Несмотря на то, что Педраса - не габаритных боец, не заслуживает даже драться в легком весе", - такое мнение высказал Лопес.

Отметим, что в поединке с Педрасу украинец впервые за последние 9-ть боев не сумевший победить оппонента досрочно, а только по судейским запискам.