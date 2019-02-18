Непобедимый американец заявил о способах победы над Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Представитель бокса США Теофимо Лопес рассказал о возможных потенциальных боях среди которых и украинский чемпион мира Василий Ломаченко, сообщает УНН со ссылкой на "BoxingScene".
"Мы с нетерпением ждем боя за звание чемпиона мира. У кого есть титул чемпиона мира? У Василия Ломаченко, Ричарда Комми и Майки Гарсии. Мы здесь, чтобы сразиться с чемпионами мира. Мы здесь, чтобы выиграть титул чемпиона мира. И неважно, у кого придется его забрать", - заявил Лопес.
По мнению американца Ломаченко демонстрирует однообразный бокс.
"Я чувствую, что Ломаченко делает одно и то же, когда дело доходит до работы ногами и перемещения из стороны в сторону. Есть три или четыре различных способа победить Ломаченко", - добавил спортсмен.
Напомним, что ранее Лопес критиковал и обозвал Ломаченко.