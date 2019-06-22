Тренер непереможного американця пообіцяв піти з боксу у випадку фіаско від Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Батько і тренер американця Теофімо Лопеса (13-0, 11 КО) Теофімо Лопес-старший виразив впевненість у перемозі свого сина над чемпіоном світу Василя Ломаченка (13-1, 10 КО), повідомляє УНН з посиланням на Vringe.com.
"Ломаченко говорив, що у нас повинен бути пояс. У нас буде титул і послухаємо, що він скаже на це. Ми об'єднаємо всі чотири пояси. Ми не готові до бою з Ломаченко? Ви несповна розуму. Думаю, це буде найбільш легкий бій, який у нас був. Не бачу, щоб він пройшов чотири-п'ять раундів проти нас. Клянуся богом, я не бачу цього. Ми не програємо. Ми не програємо 56-57-кілограмового боксеру. Я піду з боксу, якщо ми програємо цьому хлопцю. Якби ви тільки бачили, що Теофімо може робити - Ломаченко і поруч не стоїть. Не здивуюся, якщо Ломаченко злякається бою і спуститься в другу напівлегку вагу", - наголосив тренер боксера.
Нагадаємо, що Лопес називав варіанти перемоги над Ломаченком.
Як повідомляв УНН, Ломаченко пообіцяв, що Лопес відповість за кожне слово у їх можливому двобою.