Ломаченко пообіцяв, що Лопес відповість у ринзі за кожне його слово

“Батько мені говорив у дитинстві: „Якщо ти сильний, покажи, що ти слабкий. Але якщо ти слабкий, покажи, що ти сильний“. У цій ситуації і об’єктивно, і суб’єктивно видно, що вони показують, що вони сильні. Сильна людина ніколи не буде кричати про це, не буде намагатися когось образити. Він все доведе ділом, а не словом. Це така тактика у них задля розкручення свого ім’я, а в Америці народ таке „проковтує“. До того, як він мовчав, нічого не казав, його ніхто не знав і не чув. Це, незважаючи на те, що він завершував поєдинки нокаутом”, — розпочав Ломаченко.

Українець пообіцяв, що Лопес відповість за кожне сказане слово у можливому поєдинку боксерів.

“Я буду просто питати в поєдинку за кожне слово, яке було сказане. Плюс, мені не потрібно нічого робити, щоб розкручувати цей поєдинок. Я просто буду мовчати, він сам все зробить і ми вийдемо на ринг, і в рингу кожен покаже, хто на що здатний”, — зауважив чемпіон легкої вагової категорії.

Нагадаємо, що Лопес неодноразово критикував та надсилав образливі слова на адресу українського боксера.