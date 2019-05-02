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Ломаченко пообещал, что Лопес ответит в ринге за каждое его слово

Ломаченко пообещал, что Лопес ответит в ринге за каждое его слово

Киев  •  УНН

 • 16676 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Обладатель поясов чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко ответил на оскорбительные слова в свой адрес от непобедимого американца Теофимо Лопеса, информирует УНН со ссылкой на интервью опубликовано на собственном Youtube-канале боксера.

"Отец мне говорил в детстве: "Если ты сильный, покажи, что ты слабый. Но если ты слаб, покажи, что ты силен". В этой ситуации и объективно, и субъективно видно, что они показывают, что они сильны. Сильный человек никогда не будет кричать об этом, не будет пытаться кого-то обидеть. Он все докажет делом, а не словом. Это такая тактика у них для раскрутки своего имени, а в Америке народ такое "проглатывает". До того, как он молчал, ничего не говорил, его никто не знал и не слышал. Это, несмотря на то, что он завершал поединки нокаутом", - начал Ломаченко.

Украинец пообещал, что Лопес ответит за каждое сказанное слово в возможном поединке боксеров.

"Я буду просто спрашивать в поединке за каждое слово, которое было сказано. Плюс, мне не нужно ничего делать, чтобы раскручивать этот поединок. Я просто буду молчать, он сам все сделает и мы выйдем на ринг, и в ринге каждый покажет, кто на что способен", - отметил чемпион легкой весовой категории.

Напомним, что Лопес неоднократно критиковал и посылал оскорбительные слова в адрес украинского боксера.

Украинские Национальные Новости

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