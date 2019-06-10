Тренер Люксембурга сборная Украины - это коллектив
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Перед поединком отборочного турнира Евро-2020 Украина - Люксембург, который состоится во Львове, главный тренер украинской соперника Люка Хольца не стал выделять кого-то из футболистов команды-соперницы. Об этом информирует УАФ, передает УНН.
"Результат матча Украина - Сербия? Сейчас в Европе случаются и не такие вещи. Мы ожидаем тяжелую игру с сильным соперником. Думаю, что не стоит обращать внимание на ход событий в первом поединке. Возможно, и нашей команде когда повезет вырвать победу на последних минутах ... Кого из украинских могу выделить Наверное, вы считаете, что я назову фамилии Цыганков, Коноплянка, Зинченко, Малиновский ... Нет. Сборная Украины - это коллектив", - заявил Хольц.
Напомним, что главным рефери матча Украина - Люксембург станет словак Кралович.
Как сообщал УНН, в крайнем матче отбора Люксембург расписал ничью с Литвой.