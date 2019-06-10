Тренер Люксембурга сборная Украины - это коллектив

"Результат матча Украина - Сербия? Сейчас в Европе случаются и не такие вещи. Мы ожидаем тяжелую игру с сильным соперником. Думаю, что не стоит обращать внимание на ход событий в первом поединке. Возможно, и нашей команде когда повезет вырвать победу на последних минутах ... Кого из украинских могу выделить Наверное, вы считаете, что я назову фамилии Цыганков, Коноплянка, Зинченко, Малиновский ... Нет. Сборная Украины - это коллектив", - заявил Хольц.

Напомним, что главным рефери матча Украина - Люксембург станет словак Кралович.

Как сообщал УНН, в крайнем матче отбора Люксембург расписал ничью с Литвой.