Відбір на Євро-2020: суперники збірної України з двома вилученнями розписали нічию

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КИЇВ. 8 червня. УНН. В другому поєдинку групи В кваліфікації на Євро-2020 з футболу до збірної Литви завітав Люксембург, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Незважаючи на видалення Саулюса Міколюнаса перед перервою і Модеста Воробйова в кінцівці матчу, збірна Литви врятувалася від поразки завдяки голу Арвідаса Новіковаса на 74 хвилині. В активі Жерсона Родрігеса єдине взяття воріт за Люксембург в середині першого тайму (21 хв) – 1:1.

"Ми зробили невеликий крок вперед, крок на шляху до досягнення чогось більшого. Ми добре почали матчі і могли уникнути пропущеного м'яча. Та рішучість, яку показували гравці, обернулася нам боком - ми заробили вилучення. Але після першого тайму гравці продовжували вірити в успіх, незважаючи на всі труднощі. Радує те, що сьогодні команда була єдиним цілим", - сказав головний тренер збірної Литви Вальдас Урбонас.

Відзначимо, що литовці не можуть перемогти в 12 матчах поспіль – 2 нічиї при 10 поразках.

Таким чином, Люксембург втримав другий рядок групи В після України – 4 очки. "Жовто-блакитні" мають сім. Литва йде 4-ю з 1 пунктом.

Додамо, 10-го червня Люксембург відправиться в гості до України, а Литва в гості до Сербії.

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