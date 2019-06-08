Отбор на Евро-2020: соперники сборной Украины с двумя удалениями расписали ничью

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КИЕВ. 8 июня. УНН. Во втором поединке группы В квалификации на Евро-2020 по футболу в сборную Литвы посетил Люксембург, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Несмотря на удаление Миколюнаса перед перерывом и Модеста Воробьева в концовке матча, сборная Литвы спаслась от поражения благодаря голу Арвидас Новиковас на 74 минуте. В активе Жерсона Родригеса единственное взятие ворот за Люксембург в середине первого тайма (21 мин) - 1:1.

"Мы сделали небольшой шаг вперед, шаг на пути к достижению чего-то большего. Мы хорошо начали матче и могли избежать пропущенного мяча. Но решимость, которую показывали игроки, обернулась нам боком - мы заработали удаление. Но после первого тайма игроки продолжали верить в успех, несмотря на все трудности. Радует то, что сегодня команда была единым целым", - сказал главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас.

Отметим, что литовцы не могут победить в 12 матчах подряд - 2 ничьи при 10 поражениях.

Таким образом, Люксембург удержал вторую строчку группы В после Украине - 4 очка. "Желто-голубые" семь. Литва идет 4-й с 1 пунктом.

Добавим, 10-го июня Люксембург отправится в гости в Украину, а Литва в гости к Сербии.

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