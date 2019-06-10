Тренер Люксембургу про збірну України: очікуємо на важку гру із сильним суперником

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Перед поєдинком відбірного турніру Євро-2020 Україна — Люксембург, що відбудеться у Львові, головний тренер українського суперника Люка Хольца не став виділяти когось із футболістів команди-суперниці. Про це інформує УАФ, передає УНН.

"Результат матчу Україна — Сербія? Зараз в Європі трапляються й не такі речі. Ми очікуємо на важку гру із сильним суперником. Гадаю, що не варто зважати на хід подій у першому поєдинку. Можливо, і нашій команді колись пощастить вирвати перемогу на останніх хвилинах…Кого з українців можу виділити? Напевно, ви вважаєте, що я назву прізвища Циганков, Коноплянка, Зінченко, Маліновський… Ні. Збірна України — це колектив", - заявив Хольц.

Нагадаємо, що головним рефері матчу Україна – Люксембург стане словак Кралович.

Як повідомляв УНН, у крайньому матчі відбору Люксембург розписав нічию з Литвою.

Українські Національні Новини

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