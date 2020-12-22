Тренер чемпиона мира Лопеса опроверг возможность реванша с Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, заявил, что слышал о резонансном интервью Василия Ломаченко, в котором тот отказался признавать свое поражение в бою против его сына, передает УНН со ссылкой на “FightHype.com”.
Однако специалист говорит, что его сын не намерен давать украинцу еще один шанс.
“Я еще два чертовых года назад говорил всем, что этот парень — „примадонна“. Я могу рассказать о человеке сразу после того, как его увижу. То, как он отнесся ко мне в тот день, когда я взбесился из-за него... Так было, судьба. Мне не понравилось его отношение, и я показал ему, что мой сын его побьет. Я всем говорил, что мой сын его победит. Я говорил об этом два года, и мы это сделали.
Сейчас для нас нет границ. Мы даже не думаем о Ломаченко. Мы думаем о Хосе Рамиресе, о завоевании всех этих титулов, о денежных боях вроде поединка с Камбососом в Австралии. Знаете, 65 тыс. зрителей — это будет безумие. Теофимо станет первым молодым бойцом, который заработает 10 млн долларов за бой”, — сказал Теофимо Лопес-старший.
Как сообщал УНН, Лопес назвал приоритетный бой после победы над Ломаченко.