Тренер чемпиона мира Лопеса опроверг возможность реванша с Ломаченко

Однако специалист говорит, что его сын не намерен давать украинцу еще один шанс.

“Я еще два чертовых года назад говорил всем, что этот парень — „примадонна“. Я могу рассказать о человеке сразу после того, как его увижу. То, как он отнесся ко мне в тот день, когда я взбесился из-за него... Так было, судьба. Мне не понравилось его отношение, и я показал ему, что мой сын его побьет. Я всем говорил, что мой сын его победит. Я говорил об этом два года, и мы это сделали.

Сейчас для нас нет границ. Мы даже не думаем о Ломаченко. Мы думаем о Хосе Рамиресе, о завоевании всех этих титулов, о денежных боях вроде поединка с Камбососом в Австралии. Знаете, 65 тыс. зрителей — это будет безумие. Теофимо станет первым молодым бойцом, который заработает 10 млн долларов за бой”, — сказал Теофимо Лопес-старший.

Как сообщал УНН, Лопес назвал приоритетный бой после победы над Ломаченко.