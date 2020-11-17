Боксер Лопес назвав пріоритетний бій після перемоги над Ломаченком

За словами американського боксера, він готовий почекати з поверненням в ринг, якщо володар титулів WBC/WBO у 140 фунтах Хосе Рамірес і чемпіон WBA/IBF Джош Тейлор швидко домовляться про уніфікацію.

“Якщо Рамірес і Тейлор битимуться на початку наступного року, я, ймовірно, почекаю кілька місяців, щоб побитися з переможцем за звання абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі. Я хочу підкорити дві вагові категорії поспіль. Мені цікаво, що скажуть після цього. Це мій головний пріоритет. Якщо ці бійці разом з „Top Rank“ і „ESPN“ влаштують поєдинок на початку наступного року, я вірю, що в наступному бою зустрінуся із переможцем”, — підкреслив американець.

Як повідомляв УНН, абсолютний чемпіон світу Лопес виразив готовність піднятися в нову вагову категорію.