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Боксер Лопес назвав пріоритетний бій після перемоги над Ломаченком

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес заявив, що в наступному бою має бажання провести бій за всі титули в першій напівсередньому дивізіоні, передає УНН з посиланням на "fightnews.info".

За словами американського боксера, він готовий почекати з поверненням в ринг, якщо володар титулів WBC/WBO у 140 фунтах Хосе Рамірес і чемпіон WBA/IBF Джош Тейлор швидко домовляться про уніфікацію.

“Якщо Рамірес і Тейлор битимуться на початку наступного року, я, ймовірно, почекаю кілька місяців, щоб побитися з переможцем за звання абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі. Я хочу підкорити дві вагові категорії поспіль. Мені цікаво, що скажуть після цього. Це мій головний пріоритет. Якщо ці бійці разом з „Top Rank“ і „ESPN“ влаштують поєдинок на початку наступного року, я вірю, що в наступному бою зустрінуся із переможцем”, — підкреслив американець.

Як повідомляв УНН, абсолютний чемпіон світу Лопес виразив готовність піднятися в нову вагову категорію.

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