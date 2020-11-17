Боксер Лопес назвал приоритетный бой после победы над Ломаченко

По словам американского боксера, он готов повременить с возвращением в ринг, если обладатель титулов WBC1/WBO в 140 фунтах Хосе Рамирес и чемпион WBA/IBF Джош Тейлор быстро договорятся об унификации.

“Если Рамирес и Тейлор сразятся в начале следующего года, я, вероятно, подожду несколько месяцев, чтобы подраться с победителем за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. Я хочу покорить две весовые категории подряд. Мне интересно, что скажут после этого. Это мой главный приоритет. Если эти бойцы вместе с „Top Rank“ и „ESPN“ устроят поединок в начале следующего года, я верю, что в следующем бою встречусь с победителем”, — подчеркнул американец.

Как сообщал УНН, абсолютный чемпион мира Лопес выразил готовность подняться в новую весовую категорию.