Боксер Лопес назвал приоритетный бой после победы над Ломаченко

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 26611 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 54339 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 73705 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 85272 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 95567 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113302 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114826 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126317 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156233 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202386 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Боксер Лопес назвал приоритетный бой после победы над Ломаченко

Боксер Лопес назвал приоритетный бой после победы над Ломаченко

Киев  •  УНН

 • 15653 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что в следующем бою желает провести бой за все титулы в первой полусреднем дивизионе, передает УНН со ссылкой на "fightnews.info".

По словам американского боксера, он готов повременить с возвращением в ринг, если обладатель титулов WBC1/WBO в 140 фунтах Хосе Рамирес и чемпион WBA/IBF Джош Тейлор быстро договорятся об унификации.

“Если Рамирес и Тейлор сразятся в начале следующего года, я, вероятно, подожду несколько месяцев, чтобы подраться с победителем за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. Я хочу покорить две весовые категории подряд. Мне интересно, что скажут после этого. Это мой главный приоритет. Если эти бойцы вместе с „Top Rank“ и „ESPN“ устроят поединок в начале следующего года, я верю, что в следующем бою встречусь с победителем”, — подчеркнул американец.

Как сообщал УНН, абсолютный чемпион мира Лопес выразил готовность подняться в новую весовую категорию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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