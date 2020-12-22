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Тренер чемпіона світу Лопеса спростував можливість реваншу із Ломаченко

Київ • УНН

 • 9255 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Теофімо Лопес-старший, батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса, заявив, що чув про резонансне інтерв’ю Василя Ломаченко, в якому той відмовився визнавати свою поразку в бою проти його сина, передає УНН з посиланням на “FightHype.com”.

Тренер чемпіона світу Лопеса спростував можливість реваншу із Ломаченко

Однак фахівець каже, що його син не має наміру давати українцеві ще один шанс.

“Я ще два чортових роки тому говорив всім, що цей хлопець — „примадонна“. Я можу розповісти про людину відразу після того, як її побачу. Те, як він поставився до мене в той день, коли я сказився через нього... Так було, судилося. Мені не сподобалося його ставлення, і я показав йому, що мій син його поб’є. Я всім казав, що мій син його переможе. Я говорив про це два роки, і ми це зробили.

Зараз для нас немає меж. Ми навіть не думаємо про Ломаченко. Ми думаємо про Хосе Раміреса, про завоювання всіх цих титулів, про грошові бої на кшталт поєдинку з Камбососом в Австралії. Знаєте, 65 тис. глядачів — це буде безумство. Теофімо стане першим молодим бійцем, який заробить 10 млн доларів за бій”, - сказав Теофімо Лопес-старший.

Як повідомляв УНН, Лопес назвав пріоритетний бій після перемоги над Ломаченком.

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