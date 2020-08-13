Тренер "Базеля" дал прогноз на матч между "Шахтером" и "Интером"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Главный коуч швейцарского ФК "Базель" Марсель Коллер прокомментировал полуфинальную пару Лиги Европы с участием "Шахтера" и "Интера", сообщает УНН со ссылкой на сайт "горняков".
По мнению Коллера оба клуба имеют свои сильные стороны и могут пробиться в финал.
“Обе команды замечательные. Считаю, что „Шахтер“ благодаря своей скорости предоставит проблемы „Интеру“. Нам также известно, что „Интер“ отлично обороняется, имеет в атаке мастерских футболистов. Матч будет зрелищным и интересным. Я думаю, что какая-то команда победит с минимальным счетом. Оценить, кто сильнее, сейчас действительно сложно”, — признался Коллер.
Добавим, в Дюссельдорфе 17 августа пройдет матч 1/2 финала ЛЕ “Шахтер” — “Интер”.
Напомним, что “горняки” обыграли “Базель” со счетом 1/4 финала.