Тренер "Базеля" дав прогноз на матч між "Шахтарем" та "Інтером"

На думку Коллера обидва клуби мають свої сильні сторони та можуть пробитися до фіналу.

“Обидві команди чудові. Вважаю, що „Шахтар“ завдяки своїй швидкості завдасть проблем „Інтеру“. Нам також відомо, що „Інтер“ відмінно обороняється, має в атаці майстерних футболістів. Матч буде видовищним та цікавим. Я гадаю, що якась команда переможе з мінімальним рахунком. Оцінити, хто сильніший, зараз справді складно”, — зізнався Коллер.

Додамо, у Дюссельдорфі 17 серпня пройде матч 1/2 фіналу ЛЄ “Шахтар” — “Інтер”.

Нагадаємо, що “гірники” обіграли “Базель” з рахунком 1/4 фіналу.