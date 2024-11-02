Трех детей ранили россияне в Херсонской области
Киев • УНН
В результате российского обстрела Зеленовки погибла 40-летняя женщина, ранены трое детей и пожилая женщина. Также пострадали жители Херсона и Станислава во время вражеских атак.
С самого утра российские войска атакуют Херсонскую область. Оккупанты обстреляли Зеленовку, в результате чего погибла женщина и 4 человека пострадали, среди них - трое детей. Есть раненые в Херсоне и Станиславе, пишет УНН со ссылкой на данные Херсонской ОВА.
Детали
По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, российская армия ударила из артиллерии по Зеленовке около девяти часов утра.
Предварительно, в результате обстрела ранения получил 16-летний ребенок. У нее - политравма. Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Позже стало известно о погибшей и еще трех пострадавших из-за вражеского удара по Зеленовке.
Спасатели деблокировали из под-завалов тело погибшей 40-летней женщины.
В результате обстрела ранения получили еще двое детей. Это - 10-летний мальчик и 11-летняя девочка. У них диагностировали взрывные травмы, осколочные ранения и перелом. Их госпитализировали в больницу.
Также пострадала 67-летняя женщина.
Враг продолжает бить и по Херсону.
По данным ОВА, около 8:30 под огнем вражеской артиллерии оказался Корабельный район. Ранение получил 63-летний мужчина, у него травматическая ампутация правого предплечья. Мужчина - в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу.
В Центральном районе города под удар российской артиллерии попал 59-летний мужчина. Бригада "экстренки" госпитализировала его.
Также в медучреждение обратилась 62-летняя жительница Станислава, которая утром попала под удар российского дрона. Сейчас она - под наблюдением врачей.
Вражеские войска атаковали 14 населенных пунктов Херсонщины: есть пострадавшие2 ноября 2024, 06:41 • 13384 просмотра