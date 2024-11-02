Вражеские войска атаковали 14 населенных пунктов Херсонщины: есть пострадавшие

За прошедшие сутки под обстрелами и авиаударами оказались населенные пункты Херсонщины. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По информации, под атакой оказались Берислав, Никольское, Томина Балка, Станислав, Широкая Балка, Тягинка, Томарино, Качкаровка, Белозерка, Гавриловка, Камышаны, Антоновка, Приднепровское и Львовское. Кроме артиллерии, вражеские войска нанесли два ракетных удара по Херсону, используя баллистические ракеты.

В результате атак повреждены образовательные и медицинские учреждения, завод, железнодорожное предприятие и станция техобслуживания. В жилых районах пострадали три многоэтажных дома и 26 частных домов. Также вражеские удары нанесли ущерб газопроводам, хозяйственным постройкам, строительной технике и частным автомобилям.

Из-за обстрелов пострадало 8 мирных жителей, которым оказана медицинская помощь.

В результате российских обстрелов в Херсоне в октябре погибло 25 человек