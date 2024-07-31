Во Львове 20-летний мужчина угрожает подрывом квартиры, если ему не переведут 100 тыс. гривен на пр. Черновола 45. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook, передает УНН.

«Сообщают, что на проспекте Черновола мужчина требует 100 тысяч гривен у родственников, в случае отказа он угрожает, что взорвет квартиру. Для этого он включил газ на кухне», - сообщил Зинкевич.

По его словам, для безопасности газовики выключили газ в доме. На месте работают все соответствующие службы, продолжаются переговоры.

«Сейчас он угрожает поджечь квартиру и выпрыгнуть с 5-го этажа, если полицейские будут пытаться проникнуть в помещение», - резюмировал депутат.