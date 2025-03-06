Требовал 750 долларов за оформление документов для иностранца: сообщено о подозрении сотруднику миграционной службы
Киев • УНН
Главный специалист ГМС в Киеве требовал 750 долларов за оформление вида на жительство для иностранца. Чиновника задержали во время получения денег в столичной кофейне.
Сотрудник миграционной службы предложил иностранцу помощь с документами за 750 долларов США. Подозреваемого задержали в кафе сразу после получения денег. Об этом сообщает Киевская прокуратура, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении главному специалисту Государственной миграционной службы в г. Киеве и Киевской области, который за деньги помогал иностранцу получить разрешение на временное проживание на территории Украины (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины)
Предварительным расследованием установлено, что 32-летний сотрудник миграционной службы пообещал мужчине, у которого истек срок действия разрешения на проживание в Украине, договориться со своими коллегами по оформлению документов. Стоимость такой услуги он оценил в 750 долларов США.
Встречу для получения денег подозреваемый назначил в кафе, где и получил от иностранца указанную сумму. Фигуранта задержали сразу после получения денег.
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