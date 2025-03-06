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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Вимагав 750 доларів за оформлення документів іноземцю: повідомлено про підозру працівнику міграційної служби

Київ • УНН

 • 18262 перегляди

Головний спеціаліст ДМС у Києві вимагав 750 доларів за оформлення посвідки на проживання іноземцю. Чиновника затримали під час отримання грошей у столичній кав'ярні.

Вимагав 750 доларів за оформлення документів іноземцю: повідомлено про підозру працівнику міграційної служби

Працівник міграційної служби запропонував іноземцю допомогу з документами за 750 доларів США. Підозрюваного затримали в кав'ярні одразу після отримання грошей. Про це повідомляє Київська прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру головному спеціалісту Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області, який за гроші допомагав іноземцю отримати посвідку на тимчасове проживання на території України (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України)

- йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням установлено, що 32-річний працівник міграційної служби пообіцяв чоловіку, який мав прострочений дозвіл на проживання в Україні, домовитися зі своїми колегами щодо оформлення документів. Вартість такої послуги він оцінив у 750 доларів США.

Зустріч для одержання грошей підозрюваний призначив у кав’ярні, де і отримав від іноземця вказану суму. Фігуранта затримали одразу після отримання грошей.

На Київщині затримали шахрая, який наживався на родичах військовополонених05.03.25, 22:39 • 25949 переглядiв

Ольга Розгон

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