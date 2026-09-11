Требовал 5 млн долларов за закрытие дела — в Киеве задержали адвоката

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители задержали в Киеве адвоката, который, по данным следствия, требовал 5 млн долларов США за влияние на правоохранителей и закрытие уголовного производства. В операции участвовали сотрудники Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора, сообщает УНН со ссылкой на ОГП.

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По данным следствия, фигурант узнал о расследовании в отношении предпринимателя, который находился за границей, а в его жилище ранее провели обыски. После этого через знакомых бизнесмена он начал распространять информацию о якобы готовящейся ему подозрении, объявлении в международный розыск и экстрадиции в Украину.

Впоследствии представитель предпринимателя обратился к адвокату. Тот заверил, что имеет необходимые связи и может полностью урегулировать ситуацию: закрыть уголовное производство, защитить бизнесмена от ответственности и получить от его клиента заявление об отсутствии претензий.За это адвокат требовал 5 млн долларов США. Из них 3,8 млн долларов он предложил передать наличными, а остальные — земельными участками бизнесмена. Сделка должна была остаться неофициальной - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Также фигурант утверждал, что уже блокирует вручение подозрения, новые обыски и остановку работы двух компаний. По данным следствия, это делалось с целью убедить клиента в своих возможностях.

В случае отказа он угрожал активизацией процессуальных действий. На самом деле никакого реального влияния на ситуацию он не имел. Адвоката задержали сразу после получения 3,8 млн долларов США — более 168,9 млн гривен, — сообщили следователи.

Фигуранту сообщено о подозрении в требовании и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, определив возможность внесения залога в размере 66 млн 560 тыс. гривен. Однако прокуратура не согласилась с его размером и обжаловала решение в апелляционном порядке.

Напомним

Контрразведка СБУ задержала киллера ФСБ РФ, который, по данным следствия, должен был совершить заказное убийство известного общественного активиста в Киевской области. По данным следствия, речь идет о сооснователе Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова Геннадии Друзенко.