Требовал 5 млн долларов за закрытие дела — в Киеве задержали адвоката

$44.550.0951.760.23
ukenru
09:35 • 2210 просмотра
Украинские военные ракетами FP-5 «Фламинго» атаковали химзавод в Волгограде в РФ
08:54 • 5296 просмотра
Удары РФ по АЗС в Киеве — два человека погибли, есть раненые
06:56 • 14339 просмотра
"Добрый день из Киева": глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в УкраинуPhoto
11 сентября, 04:42 • 28702 просмотра
В МИД рассказали подробности вчерашнего «минирования» Генконсульства Украины в Дюссельдорфе
11 сентября, 04:32 • 24255 просмотра
В Саратове после атаки дронов загорелся логистический центр Ozon — ASTRAPhotoVideo
11 сентября, 04:23 • 19359 просмотра
В Киеве в результате ночной атаки рф пострадали 8 человек, горела многоэтажкаPhoto
11 сентября, 03:47 • 18980 просмотра
В Ливане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 после подрыва Израилем туннелей "Хезболлы"Video
11 сентября, 03:15 • 17735 просмотра
Иран возобновил производство баллистических ракет, которое США называли «фактически уничтоженным»
11 сентября, 02:37 • 14681 просмотра
Спутниковые снимки показали последствия удара по 3 носителям «Калибров» в НовороссийскеPhoto
11 сентября, 01:56 • 13645 просмотра
В Китае и РФ уже используют ИИ Anthropic для кибератак, слежки и разработки опасных технологий
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
65%
752мм
Популярные новости
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 23380 просмотра
Вэнс получил от генералов тревожные оценки войны с Ираном, которые противоречат заявлениям Трампа11 сентября, 02:18 • 9320 просмотра
Что празднуют 11 сентября в Украине и мире 11 сентября, 04:00 • 6342 просмотра
Трамп заявил, что выполнил «каждое своё обещание», но СМИ указали на преувеличения04:50 • 12937 просмотра
россияне ударили по АЗС в двух районах КиеваPhotoVideo07:14 • 11735 просмотра
публикации
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро10:20 • 1198 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире10:06 • 1868 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 39366 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 53082 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 54187 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Испания
Йемен
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 23386 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 27807 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 27255 просмотра
Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни10 сентября, 22:06 • 25057 просмотра
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 49448 просмотра
Актуальное
Техника
Нефть марки Brent
Социальная сеть
Фильм
Крылатая ракета

Требовал 5 млн долларов за закрытие дела — в Киеве задержали адвоката

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

Адвоката подозревают в требовании 5 млн долларов за влияние на правоохранителей и закрытие уголовного производства. Операцию провели СБУ, ГБР и ОГП.

Требовал 5 млн долларов за закрытие дела — в Киеве задержали адвоката
Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители задержали в Киеве адвоката, который, по данным следствия, требовал 5 млн долларов США за влияние на правоохранителей и закрытие уголовного производства. В операции участвовали сотрудники Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора, сообщает УНН со ссылкой на ОГП.

Подробности

По данным следствия, фигурант узнал о расследовании в отношении предпринимателя, который находился за границей, а в его жилище ранее провели обыски. После этого через знакомых бизнесмена он начал распространять информацию о якобы готовящейся ему подозрении, объявлении в международный розыск и экстрадиции в Украину.

Впоследствии представитель предпринимателя обратился к адвокату. Тот заверил, что имеет необходимые связи и может полностью урегулировать ситуацию: закрыть уголовное производство, защитить бизнесмена от ответственности и получить от его клиента заявление об отсутствии претензий.За это адвокат требовал 5 млн долларов США. Из них 3,8 млн долларов он предложил передать наличными, а остальные — земельными участками бизнесмена. Сделка должна была остаться неофициальной

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Также фигурант утверждал, что уже блокирует вручение подозрения, новые обыски и остановку работы двух компаний. По данным следствия, это делалось с целью убедить клиента в своих возможностях.

В случае отказа он угрожал активизацией процессуальных действий. На самом деле никакого реального влияния на ситуацию он не имел. Адвоката задержали сразу после получения 3,8 млн долларов США — более 168,9 млн гривен, — сообщили следователи.

Фигуранту сообщено о подозрении в требовании и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, определив возможность внесения залога в размере 66 млн 560 тыс. гривен. Однако прокуратура не согласилась с его размером и обжаловала решение в апелляционном порядке. 

Напомним

Контрразведка СБУ задержала киллера ФСБ РФ, который, по данным следствия, должен был совершить заказное убийство известного общественного активиста в Киевской области. По данным следствия, речь идет о сооснователе Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова Геннадии Друзенко.

Евгений Устименко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Киев