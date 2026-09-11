Вимагав 5 млн доларів для закриття справи - у Києві затримали адвоката

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці затримали у Києві адвоката, який, за даними слідства, вимагав 5 млн доларів США за вплив на правоохоронців та закриття кримінального провадження. У операції брали участь працівники Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань і Офісу Генерального прокурора, повідомляє УНН з посиланням на ОГП.

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За даними слідства, фігурант дізнався про розслідування щодо підприємця, який перебував за кордоном, а в його помешканні раніше провели обшуки. Після цього через знайомих бізнесмена почав поширювати інформацію про нібито підготовку йому підозри, оголошення в міжнародний розшук та екстрадицію в Україну.

Згодом представник підприємця звернувся до адвоката. Той запевнив, що має необхідні зв’язки та може повністю врегулювати ситуацію: закрити кримінальне провадження, захистити бізнесмена від відповідальності та отримати від його клієнта заяву про відсутність претензій.За це адвокат вимагав 5 млн доларів США. З них 3,8 млн доларів він запропонував передати готівкою, а решту - земельними ділянками бізнесмена. Угода мала залишитися неофіційною - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Також фігурант стверджував, що вже блокує вручення підозри, нові обшуки та зупинку роботи двох компаній. За даними слідства, це робилось з метою переконати клієнта у своїх можливостях.

У разі відмови він погрожував активізацією процесуальних дій. Насправді жодного реального впливу на ситуацію він не мав. Адвоката затримали одразу після отримання 3,8 млн доларів США - понад 168,9 млн гривень - повідомили слідчі.

Фігуранту повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши можливість внесення застави у розмірі 66 млн 560 тис. гривень. Але прокуратура не погодилася з її розміром та оскаржила ухвалу в апеляційному порядку.

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