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Вимагав 5 млн доларів для закриття справи - у Києві затримали адвоката

Київ • УНН

 • 898 перегляди

Адвоката підозрюють у вимаганні 5 млн доларів за вплив на правоохоронців і закриття кримінального провадження. Операцію провели СБУ, ДБР та ОГП.

Вимагав 5 млн доларів для закриття справи - у Києві затримали адвоката
Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці затримали у Києві адвоката, який, за даними слідства, вимагав 5 млн доларів США за вплив на правоохоронців та закриття кримінального провадження. У операції брали участь працівники Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань і Офісу Генерального прокурора, повідомляє УНН з посиланням на ОГП.

Деталі

За даними слідства, фігурант дізнався про розслідування щодо підприємця, який перебував за кордоном, а в його помешканні раніше провели обшуки. Після цього через знайомих бізнесмена почав поширювати інформацію про нібито підготовку йому підозри, оголошення в міжнародний розшук та екстрадицію в Україну.

Згодом представник підприємця звернувся до адвоката. Той запевнив, що має необхідні зв’язки та може повністю врегулювати ситуацію: закрити кримінальне провадження, захистити бізнесмена від відповідальності та отримати від його клієнта заяву про відсутність претензій.За це адвокат вимагав 5 млн доларів США. З них 3,8 млн доларів він запропонував передати готівкою, а решту - земельними ділянками бізнесмена. Угода мала залишитися неофіційною

- йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Також фігурант стверджував, що вже блокує вручення підозри, нові обшуки та зупинку роботи двох компаній. За даними слідства, це робилось з метою переконати клієнта у своїх можливостях.

У разі відмови він погрожував активізацією процесуальних дій. Насправді жодного реального впливу на ситуацію він не мав. Адвоката затримали одразу після отримання 3,8 млн доларів США - понад 168,9 млн гривень - повідомили слідчі.

Фігуранту повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши можливість внесення застави у розмірі 66 млн 560 тис. гривень. Але прокуратура не погодилася з її розміром та оскаржила ухвалу в апеляційному порядку. 

Нагадаємо

Контррозвідка СБУ затримала кілера фсб рф, що за даними слідства мав здійснити замовне вбивство відомого громадського активіста на Київщині. За даними слідства, йдеться про співзасновника Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадія Друзенка.

Євген Устименко

СуспільствоКиївКримінал
Служба безпеки України
Київ